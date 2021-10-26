Son dakika haber: İki gün arayla ikinci silahlı soygun girişimi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir markete gelerek elindeki silah ile soygun girişiminde bulunan şahıs, kasadaki paraları alamadan kaçtı. Adıyaman'da iki gün arayla ikinci silahlı soygun girişimi yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26187 Sokak içerisinde bulunan Aziz Göçer'e ait markete gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, elindeki tabancayı 60 yaşındaki Göçer'e doğrulttu. Yüzüne takmış olduğu cerrahi maskeyle yüzünü saklayan şahıs, elindeki silahı Aziz Göçer'e doğrulttu. Ara sokak içerisindeki marketi işleten Göçer, kendisinde ve kasada para olmadığını, herhangi bir şey veremeyeceğini söyledi. Elinde silahla, Göçer'den paraları isteyen kimliği belirsiz soyguncu, paranın olmadığını anlayınca olay yerinden hızla kaçtı. Bu esnada Aziz Göçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek markette ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, önceki gün ise Yeni Mahalle TOKİ Yolu üzerinde bulunan bir zincir markette de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından soygun girişimi olmuş ve şahıs herhangi bir şey alamadan olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN