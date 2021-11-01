İki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi

DİYARBAKIR'da kadınların da aralarında bulunduğu iki grup Kavga etti. Bu anlar Dha muhabiri tarafından görüntüledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde öğle saatlerinde meydana geldi. Yaşar Kemal Caddesi'nde karşılaşan iki grup, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgada yumruklar havada uçuştu. Esnaf ile çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Gruptakiler ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olay anı DHA muhabiri tarafından görüntülendi.