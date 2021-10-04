İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti - Haberler
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İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 22'ye ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını belirtti.

İkinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğini bildiren Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55'in altında olan iller "kırmızı", yüzde 55-65 arasındaki iller "turuncu", yüzde 65-75 arasındakiler "sarı", yüzde 75'in üstündekiler de "mavi" renkle gösteriliyor.

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri
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