İki doz aşılamada

SAKARYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 24'e ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 24'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." mesajına yer verdi.

Sakarya'da ise Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının yüzde 65'i geçtiğini belirten Koca, "Sakarya'nın haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım." ifadesini kullandı.