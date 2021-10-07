İki doz aşıda Ankara da yüzde 75'i geçti, mavi kategorideki il sayısı 25 oldu

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranında Ankara'nın yüzde 75'i geçmesiyle mavi kategoriye ulaşan il sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Ankara'da da yüzde 75'i geçti. Mavi il sayımız 25. Toplum bağışıklığı için, 81 il, ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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