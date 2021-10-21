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İki araç çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki araç çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

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