IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin oy kullanması IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin gazetecilere açıklaması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, erken genel seçimlerde oyunu kullandı.
Ikby Başbakanı Mesrur Barzani'nin oy kullanması
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin gazetecilere açıklaması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, erken genel seçimlerde oyunu kullandı. Barzani, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.