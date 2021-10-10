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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı

AA - Haberler | Güncel

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin oy kullanması IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin gazetecilere açıklaması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, erken genel seçimlerde oyunu kullandı.

Ikby Başbakanı Mesrur Barzani'nin oy kullanması

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin gazetecilere açıklaması ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, erken genel seçimlerde oyunu kullandı. Barzani, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, oyunu kullandı
AA - Son Dakika Haberleri
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