İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü - Haberler
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İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, bir oda küle döndü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, bir oda küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ikametin üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde bulunan bir oda küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü

İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü

İkamette meydana gelen yangında bir oda küle döndü

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