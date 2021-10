İSTANBUL (İHA) - İhtiyarlar çetesi çaldıkları otomobiller ile yakalandı

Adana'dan uçakla araba çalmaya İstanbul'a geldiler

İSTANBUL - Adana'dan uçakla araba çalmak için İstanbul'a gelen ve yaşları 55 ile 60 arasında olan 3 kişilik hırsızlık çetesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibi ve uzun çalışmaları sonucu çaldıkları otomobiller ile birlikte yakalandı. Arabalarına kavuşan yaşlı çift ise gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre aslen Adana'da yaşayan ve ihtiyarlar çetesi olarak adlandırılan üç kişilik oto hırsızlık çetesi M.A.İ ve N.A ellerinde bulunan hasarlı arabaların marka ve modellerini önce İstanbul'da bulunan suç ortaklarına haber vererek onların araçları çalmaları için hazırlık yapmalarını sağladı. Şifreli konuşmalar ve parolalar ile hazırlıklarını tamamlayan hırsızlar ardından İstanbul'da çalınmak üzere hazırlanan arabaları almak için Adana'dan uçağa bindiler ve yanlarında getirdikleri aynı marka ve model olan araca ait plakaları çalıntı araçlara takarak Adana'ya karayolu ile geri döndüler. İstanbul'dan sürekli olarak aynı marka ve model araçların çalındığını fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ise hemen harekete geçti. Detaylı bir çalışma ve teknik takip sonucunda yakalanan ihtiyarlar çetesini ve çaldıkları otomobiller ele geçirildi. Çalınan araçlarına bir yılı aşkın süre sonra kavuşan yaşlı çift ise gözyaşlarını tutamadı.

"Arabamdan umudumu kesmiştim, Emniyetimiz kesmemiş"

Bir buçuk yıl önce çalınan aracı bulunan mağdur Bayram Tuncer, "2019 yılının Kasım ayında çalındı arabam. Bir kız evladım olmuştu. Kendisi daha kırk günlüktü. Bende hanıma hadi sizi hava almaya götüreyim, hem çocuğun kırkı da çıktı. Kırk gündür evdesiniz hava alalım dedim. Aşağı bir indim ki arabam yok. Önce kendimden şüphe ettim, acaba başka bir sokağa mı park ettim diye evin etrafında dolandım, baktım araba yok. Sonra hemen polisi aradım, ifademizi verdik. Kamera kayıtlarına baktık. Görüntülerde aracımın 3 dakika içerisinde çalındığını gördüm. Anahtar ve yedek anahtar bendeyken nasıl çalındı hala hayret ediyorum. Sabah saat 06.00 sularında çalındı. Bir buçuk yıl sonra ise aracımın Adana'da bulunduğu ortaya çıktı. Fakat arabamızı başka bir arabayla parçalarını değiştirmişler. Şu an arabamı trafiğe de çıkartamıyorum. Zararım baya da büyük. Şu an arabamın değeri 100 bin liraya yakın. Bir buçuk yıl da mağduriyetim var. Ama arabamı şuan biz hurdaya çıkaracağız. Yaklaşık 100 bin liraya yakın zararım var. Bu süreç bizi çok daha yordu. Adana'ya gittim, geldim kaç sefer. Bulunmasına bir nevi sevindim. Bunu yapan hırsızların yanına kar kalmadı. Adana'ya gittiğimde pek çok mağdurla tanıştım. Organize bir suç olduğu belli. Hırsızların yanına kar kalmasın istiyorum ve bu konuda emniyetimize çok teşekkür ediyorum. O kadar titizlikle yürütmüşler ki ben arabamdan umudu kesmiştim. Ama onlar umudunu kesmemişler ve çok güzel bir takip yapmışlar" dedi.

"2006 modelin başka aracının motor ve şase numarasını koymuşlar arabaya"

Arabalarının bulunmasını gözyaşlarıyla karşılayan Emine- Fikret Uzun, "Köye gidecektik. Akşamdan arabamızı yerleştirdik. Koyduk içerisine her şeyimizi dedik ki sabah kalkınca namaz kılıp çıkarız. Hani erken yol alalım ki trafiğe kalmayalım dedik. Hazırlandık, çıkacaktık ve bir baktık yok arabamız. Arabada da bir sürü şeylerimiz vardı. Bir koli mutfak eşyam vardı, bavullar, valizler, tüpler, sular, pasta, börek, poğaça, üzüm her şey. Çok üzüldüm. Kalktım ki namaza bir bakayım dedim. Yok arabamız. Hemen gittik polise. Sonrasında ilgileneceğiz dediler. Bulunalı beş ay falan oldu. Şubatta bulundu. Arabanın numaralarını falan her şeyini değiştirmişler. Benim arabam 2007 modeldi. 2006 modelin başka aracının motor ve şase numarasını koymuşlar arabaya. Yeni ruhsat çıkarıp başkasına satmışlar. Sonra aradılar dediler gel arabanı bulduk. Numaralarını değiştirmişler ama hep. Şimdi trafiğe çıkardık arabamızı. Bütün emniyet ekibimize teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Onlar olmasa biz nerede bulacağız arabayı? Dişimizle tırnağımızla bir araba almışız sonuçta. Arabanız bulundu dedikleri an dünyalar bizim oldu. Hemen telefona sarıldık. Eşimizi dostumuzu arayıp haber verdik" diye konuştu.