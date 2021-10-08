İhtiyari İhtisas Kurları- Sosyal Kontrol, Suç ve Mutluluk Üçgeninde Kriminoloji konferansı gerçekleştirildi.
İhtiyari İhtisas Kurları- Sosyal Kontrol, Suç ve Mutluluk Üçgeninde Kriminoloji konferansı gerçekleştirildi.
İhtiyari İhtisas Kurları- Sosyal Kontrol, Suç ve Mutluluk Üçgeninde Kriminoloji konferansı gerçekleştirildi.
İhtiyari İhtisas Kurları kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Derya TEKİN'in konuşmacı olduğu "Sosyal Kontrol, Suç ve Mutluluk Üçgeninde Kriminoloji" başlıklı etkinlik, 8 Ekim 2021 Cuma günü saat 18. 00 - 20. 00 arasında gerçekleştirilmiştir.
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