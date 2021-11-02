İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE MUTLULUK YAŞATAN YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM'DA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATAN YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, maddi imkanı yetersiz aileleri sevindirmeye devam ediyor. Ekipler Zeytinlik Mahallesi'nde ev eşyası olmayan ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım eli uzattı. Bir ev için gereken neredeyse tüm ihtiyaçların tedarik edildiği aile, yapılan yardımlar sonrası büyük mutluluk yaşadı.

İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllü başkanı Lütfiye Demirtaş, yapmış oldukları yardımlarda aracılık görevi yaptıklarını, hayırsever vatandaşların kendilerine bağışladıkları yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bizler hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında aracıyız. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Bizlere bağışlar yapıldıkça, bizler de maddi imkandan yoksun ailelere teslim ediyoruz" dedi.

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