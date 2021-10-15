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İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu

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İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kuruldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un koordinasyonunda çalışmaları yürütülen İGE'nin kuruluşu, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un koordinasyonunda çalışmaları yürütülen İGE'nin kuruluşu, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, 2, ikinci çeyrekte yüzde 21, 7'lik rekor bir büyüme kaydederken, mal ve hizmet ihracatının büyüme oranına katkısı 10, 8 puan oldu.

İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için tabana yayılması önem taşıyor. Firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün artırılması gerekirken, buna yönelik en önemli enstrümanlardan birisi ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması olarak görülüyor.

İGE, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kuruldu.

İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimleri kefalet suretiyle sağlanacak. Bu vesileyle ihracatçılar, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak, teminat sorunu çözülmüş olacak.

- İhracatçı birlikleri de ortak olacak

Şirket, öncelikle 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) Eximbank'ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı ile 14 Ekim'de kuruldu. İlerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmaları devam ediyor.

İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir "İhracat Kredi Garanti Fonu", küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı verecek.

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