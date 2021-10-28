İHH, Suriye'deki yetimlere yemek ikramında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı çalışanlarınca, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden vakıf çalışanı anısına Suriye'nin İdlib bölgesindeki 350 yetime yemek ikramında bulunuldu.

İHH Suriye Çalışmaları Lojistik Personeli Miraç Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vefat eden arkadaşları için Suriye'deki yetimlere yemek ikram ettiklerini söyledi.

Genç yaşta kaybettikleri arkadaşları anısına yetimlerin yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını aktaran Baltacı, geçtiğimiz hafta geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden İHH Suriye Çalışmaları Personeli Taha Sarıoğlu anısına Suriyeli 350 yetime sıcak yemek ikram etiklerini belirtti.

Baltacı, 23 yaşındaki Taha Sarıoğlu'nun 4 yıldır Suriye'deki yardım çalışmaları içerisinde görev aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Taha kardeşimiz yetimlerle vakit geçirir ve onların ihtiyaçlarını gidermek için çok çalışırdı. Savaşın halen devam ettiği bir coğrafyada çok büyük insani krizlere şahit oldu. Biz onun insan hayatının sürdürülebilmesi ve mazlumların dertlerine çare olmak için gösterdiği çabaya şahidiz. Allah ona rahmet eylesin. Suriye'nin İdlib kırsalındaki Fua bölgesinde yetimlere sıcak yemek dağıttık, yıllarca omuz omuza yardım çalışmaları yürüten mesai arkadaşları olarak kendi aramızda toplamış olduğumuz meblağ ile Taha Sarıoğlu kardeşimiz adına buradaki yetimlerimize sıcak yemek ikram ediyoruz. O vefat etmiş olsa da onun anısını yaşatmak için sık sık yetimlerimizle bir araya geleceğiz. Onlarla Taha ve tüm mazlumlar için dua edeceğiz. Taha Sarıoğlu adının kalıcı eserlerde yaşatılabilmesi amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından çalışma başlatıldı."