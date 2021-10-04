İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı - Haberler
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İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel
İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yılın 9 ayında 70 milyon ekmek ulaştırıldı.

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yılın 9 ayında 70 milyon ekmek ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Ekmeklerin Suriye'deki bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde üretildiğini anlatan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"İHH olarak Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğumuz fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ailelere ulaşıyoruz. Haftanın 6 günü fırınlarımızda ekmek üretimi yapılıyor. Bu yılın ilk 9 aylık zaman diliminde 70 milyon ekmek, Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Cerablus, Tel Abyad, Rasulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yaklaşan kış ayı nedeniyle bölge genelinde yardım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz."

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

İHH, Suriye'de 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı

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