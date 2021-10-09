İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi - Haberler
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İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi

AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesinde yaşayan 5 bin aileye çeşitli insani yardım malzemeleri gönderildiği bildirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesinde yaşayan 5 bin aileye çeşitli insani yardım malzemeleri gönderildiği bildirildi.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu SelimTosun, AA muhabirine, saldırılar nedeniyle Cebel Zaviye ve çevresinde çok sayıda enkazın bulunduğu söyledi.

Bölgedeki sivillerin temel yaşam malzemelerine ulaşmakta zorlandığını aktaran Tosun, "Cebel Zaviye İdlib'in güney hattında Esed rejimi tarafından kontrol edilen bölgelere yakın bir konumda bulunuyor. ve bölgede halen on binlerce sivil yaşıyor. Bu nedenle mağduriyetin daha da derinleşmemesi için İHH İnsani Yardım Vakfı olarak burada yaşayan mazlumları yalnız bırakmıyoruz. Şu an bu bölgede ekmek en temel ihtiyaç haline geldi. Bu nedenle Cebel Zaviye'de bir ekmek fırını işletiyoruz. Bu fırında her gün düzenli olarak 30 bin ekmek üretip savaş mağduru sivillere dağıtıyoruz." diye konuştu.

Son olarak Cebel Zaviye'ye 5 bin aileye gıda, ekmek, temiz içme suyu ve et dağıtımında bulunduklarını aktaran Tosun, "İnsani yardım faaliyetlerimizi Suriye genelinde sürdüreceğiz." dedi.

İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi

İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi

İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi

İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi

İHH İdlib kırsalındaki 5 bin aileye gıda kolisi ve su gönderdi
AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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