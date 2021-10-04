İHH, Gazze'de ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı - Haberler
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İHH, Gazze'de ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
İHH, Gazze'de ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun, Gazze'de işsiz iki aile için elektrik aletleri satışı yapacakları küçük iki işletme açtığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde insani girişimlerde bulunan İHH'nın, tarım sektörünün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 9 aileye zeytin fidanları dağıttığını belirten Şurefa, ihtiyaç sahibi 2500 öğrenciye de eğitim için gerekli kırtasiye malzemesi dağıtıldığını kaydetti.

Şurefa ayrıca, İHH'nın abluka altındaki Gazze'de zor şartlarda yaşayan bölge halkına insani yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
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