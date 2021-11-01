İHH'den Gazze'de son İsrail saldırılarında zarar gören 100 aileye ev eşyası

İnsani Yardım Vakfınca ( İhh ), Gazze'de son İsrail saldırılarında büyük zarar gören 100 aileye ev eşyası ulaştırıldığı bildirildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki 100 mağdur ailenin her birine, buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfak ocağı ve gaz tüpü verildiğini belirtti.

Söz konusu yardımlarla son İsrail saldırılarında büyük zarar gören ailelerin üstündeki yükün bir nebze hafifletilmesinin hedeflendiğini dile getiren Şurefa, söz konusu ailelerin büyük ekonomik zorluk içinde olduğuna dikkati çekti.

Şurefa, İHH'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara yardımların ulaştırılması için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

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