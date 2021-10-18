İHH'dan İdlib'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin İdlib bölgesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere, okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni yılın ders zilinin çalmasıyla kırtasiye malzemesi dağıtımlarına başladıklarını aktaran Ağca, ilk etapta aralarında yetimlerinde bulunduğu 3 bin 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi verdiklerini ifade etti.