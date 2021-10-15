İhale İlânı - YİKOB (İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. İl Jandarma Komutanlığı Ek Hizmet Binası Yapım İşi
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