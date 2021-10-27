İhale İlânı - YİKOB (Antalya Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Antalya Engelsiz Yaşam Merkezi yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Antalya Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Antalya Engelsiz Yaşam Merkezi yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Antalya Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşi
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