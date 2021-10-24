İhale İlânı - YİKOB (Akseki Sarıhacılar, Büyükalan, Bucakalan, Belenalan Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi) - Haberler
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İhale İlânı - YİKOB (Akseki Sarıhacılar, Büyükalan, Bucakalan, Belenalan Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi)

Habermetre - Haberler | Toplum
İhale İlânı - YİKOB (Akseki Sarıhacılar, Büyükalan, Bucakalan, Belenalan Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi)

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Akseki İlçesi Sarıhacılar, Büyükalan, Bucakalan, Belenalan Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Akseki İlçesi Sarıhacılar, Büyükalan, Bucakalan, Belenalan Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Akseki Kentsel Sit Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı Yapım İşi

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