İhale İlânı - YİKOB (8 Adet Taşınmazın Satış İşi)
T. C.ANTALYA VALİLİĞİYatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığıİdari ve Mali İşler MüdürlüğüBaşkanlığımızca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 23. 11.
T. C.
ANTALYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
Başkanlığımızca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 23. 11. 2021 tarihinde aşağıda ekteki ilan metni uyarınca satış ihalesi yapılacak olan "Başkanlığımıza ait 8 adet taşınmazın satışı işine" ait ihale ilanı tüm kamuoyuna duyurulur. YİKOB 8 Adet Taşınmazın Satış İşi
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