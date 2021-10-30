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İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, çekim esnasında aynı bölgede yaşanan ikinci kazayı da saniye saniye görüntüledi.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, çekim esnasında aynı bölgede yaşanan ikinci kazayı da saniye saniye görüntüledi.

Tatvan ilçesi Yeşkenli köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında Halit Erkuş yönetimindeki 21 AAC 481 plakalı Mercedes marka kereste yüklü tır kontrolden çıktı. Kazayı haber alarak bölgeye giden İHA ekibi, çekim yaptığı esnada aynı bölgede 51 KM 279 plakalı Mercedes marka tırın kontrolden çıkmasını da saniye saniye görüntüledi. Yaşanan ikinci kazayı görüntüleyen İHA muhabir Mücahit Tarlan ise yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Her iki kazada yaralanan olmazken, yetkililer ise olumsuz hava şartlarından kaynaklanan kazalara dikkat edilmesi ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu. - BİTLİS

İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

İHA ekibi, çekim esnasında yaşanan kazayı saniye saniye görüntüledi

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