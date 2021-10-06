IĞDIR (İHA) - Iğdır'ın yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu

IĞDIR - Iğdır'da dün akşamdan itibaren etkili olan soğuk hava ve yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı olarak etkisini gösterdi.

Iğdır'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Iğdır merkez ve ilçelerinde zaman zaman etkili olan sağanak yağış, kentin yüksek kesimlerine kar olarak düştü. Iğdır merkez köyler olmak üzere Tuzluca'nın birçok köyünde de kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına çobanlar hazırlıksız yakalandı. Pamuk Dağında hayvan otlatırken kar yağışına yakalanan çobanlar ise müzik açarak kar yağışını izlediler.