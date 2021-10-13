IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Büyük Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Gülcan ARĞA ve Antrenörü Burhan ÖZEN İl Müdürümüzü ziyaret etti. Verdiği desteklerden dolayı İl Müdürümüz'e teşekkür eden ARĞA yeni hedefinin Milli Takım formasıyla Dünya Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Sporcumuzu tebrik eder emeği geçen herkese teşekkür ederiz

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