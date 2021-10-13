IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Habermetre - Haberler | Toplum
IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Büyük Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Gülcan ARĞA ve Antrenörü Burhan ÖZEN İl Müdürümüzü ziyaret etti.

Büyük Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Gülcan ARĞA ve Antrenörü Burhan ÖZEN İl Müdürümüzü ziyaret etti. Verdiği desteklerden dolayı İl Müdürümüz'e teşekkür eden ARĞA yeni hedefinin Milli Takım formasıyla Dünya Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Sporcumuzu tebrik eder emeği geçen herkese teşekkür ederiz

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: IĞDIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:27:44. #1.17#