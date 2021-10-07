Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Halfeli Caddesi'nde yürüyen Mustafa Sefa'yı 5 Ekim'de seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak yaralayan şüpheli ile sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırganın S.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.A. ile saldırıyla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı, diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.