Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Iğdır'da seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Halfeli Caddesi'nde yürüyen Mustafa Sefa'yı 5 Ekim'de seyir halindeki motosikletten silahla ateş açarak yaralayan şüpheli ile sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırganın S.A. olduğunu tespit etti.

Ekipler, S.A. ile saldırıyla ilgilerinin bulunduğu iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı, diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Iğdır'da silahla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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