Iğdır'da sağanak yağış - Haberler
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Iğdır'da sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Iğdır'da sağanak yağış Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da sağanak yağış

IĞDIR - Iğdır'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oluyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ile Erzurum için yaptığı gök gürültülü sağanak yağış Iğdır'da başladı. Zaman zaman hızını arttıran sağanak yağmur sebebi esnaflar zorluklar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yağan yağmurla birlikte bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Iğdır'da sağanak yağış

Iğdır'da sağanak yağış

Iğdır'da sağanak yağış

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Iğdır'da sağanak yağış
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri
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Haber: Iğdır'da sağanak yağış - Haberler
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