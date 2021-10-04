Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Iğdır'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da minibüs ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karaağaç Mahallesi Şehit Vahap Akar Caddesi'nde meydana geldi. Ana yolda ilerleyen 76 M 0361 plakalı araca ara sokaktan çıkan 76 AE 671 plakalı pikap çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki yolcular büyük panik yaşarken, olayda 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ve polis ekiplerinin de bulunduğu kaza bölgesinde ise trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Minibüs olay yerine çağrılan çekici ile çekilirken, pikap ise bir araç ile olay yerinden çekildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

Iğdır'da minibüs ile pikap çarpıştı: 3 yaralı

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