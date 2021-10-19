İGART Sanat Projeleri Yarışmasına başvurular devam ediyor

İstanbul Havalimanı'ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART'ın dış mekan yüzey resmi yarışmasına başvurular devam ediyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 35 yaş altı genç sanatçılar 1 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

Yarışmanın ilk etabında yer alan ve havalimanının metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyini kapsayan "Dış Mekan Yüzey Resmi (tavan) Projesi" için konu ve teknik sınırlaması bulunmuyor.

Yarışmanın jürisinde İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyesi Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu ile Nazlı Pektaş'ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

Sanata daha fazla yer açılması ve genç sanatçılara destek verilmesi amaçlanan yarışmanın birinci etabı için finale kalan 3 projenin sahiplerine 10'ar bin lira sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için 1 milyon liralık telif bedeli belirlendiği açıklandı. Projenin uygulama bedeli ise İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA tarafından karşılanacak.

Kazanan projenin 20 Aralık'ta açıklanacağı yarışmanın diğer etapları ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. İGART kapsamındaki tüm çalışmalar ve İGART Sanat Projeleri Yarışması hakkında bilgilere "https://igart.istanbul/igart.html" adresinden erişilebiliyor.