İGA'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel videolu paylaşım - Haberler
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İGA'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel videolu paylaşım

AA - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "Nereye Baksak Cumhuriyet" isimli videoyu sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İga, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "Nereye Baksak Cumhuriyet" isimli videoyu sosyal medyadan paylaştı.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İngilizce alt yazılı olarak "Nereye Baksak Cumhuriyet" isimli duygusal video yer aldı.

Paylaşımda, "3 yıldır Cumhuriyetimize gururla hizmet ediyor, onu yaşatmak ve yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Geçmişin bugünle gurur duyduğu, bugünün geleceğe ilham olduğu Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

İGA'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel videolu paylaşım

İGA'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel videolu paylaşım

İGA'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel videolu paylaşım

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