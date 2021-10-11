IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu Ninjas in Pyjamas oldu! - Haberler
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IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu Ninjas in Pyjamas oldu!

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IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu Ninjas in Pyjamas oldu!

IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu Ninjas in Pyjamas!

CS: GO IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu rakibi ENCE ekibini 3 - 1'lik skor ile mağlup eden Ninjas in Pyjamas ekibi oldu.

29 Eylül tarihinde başlayan turnuva nihayet şampiyonuna kavuşmuş oldu. Şampiyon takım bu zafer ile ESL Pro Tour puanına 500 puan eklemiş oldu ve $27,500 para ödülünü evine götürmeyi başardı.

Turnuvanın ikincisi ENCE 350 ESL puanı ve $17.500 para ödülünün sahibi oldu. Üçüncülük koltuğunun sahibi  Team Vitality ise $12.000 para ödülünün ve 225 ESL puanını evine götürmeyi başardı!

Bu turnuvanın ardından takımlar 2 haftalık dinlenme sürecine girecek ve Stockholm'de oynanacak LAN turnuvası, PGL Major 2021, için beklemede olacaklar. Bakalım yılın en büyük CS: GO turnuvalarından biri olacak bu turnuvanın şampiyonu kim olacak?

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Haber: IEM Fall 2021 Avrupa şampiyonu Ninjas in Pyjamas oldu! - Haberler
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