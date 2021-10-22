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IEEE Xplore Veri Tabanı Erişim Sorunu

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IEEE Xplore Veri Tabanı Erişim Sorunu

IEEE Xplore Veri Tabanı Erişim SorunuDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,IEEE Xplore veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak erişim sağlanamamaktadır.

IEEE Xplore Veri Tabanı Erişim Sorunu

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

IEEE Xplore veri tabanında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak erişim sağlanamamaktadır. Erişim sorunu çözüldüğünde tekrar duyurusu yapılacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz,

Saygılarımızla,

Kütüphane

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