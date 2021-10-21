İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasında bulunan pazar yerine Esad rejimi tarafından düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, düzenlenen saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha kasabasında bulunan pazar yerine Esad rejimi tarafından düzenlenen topçu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, düzenlenen saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'de bu sabah Esad rejimi tarafından, İdlib kentine bağlı Eriha kasabasında kurulan halk pazarına düzenlediği topçu saldırısında bilanço artıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 11'e yükseldi. Saldırıda 30 kişinin de yaralandığı ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Ayrıca Esad rejimi tarafından sivillerin hedef alındığı saldırı anına ait yeni görüntüler yayınlandı. Saldırının gerçekleştiği bölgede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin yakınlarına bir füzenin düştüğü ve meydana gelen patlamanın şiddetiyle marketteki ürünlerin devrildiği ve dumanların ise bölgeyi kaplamadığı kaydedildi.

İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı
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