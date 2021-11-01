İdlib'den Türkiye'ye yardım çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib'den Türkiye'ye yardım çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İdlib'den Türkiye'ye yardım çağrısı

İdlib halkı, Esad rejimi saldırılarından olumsuz etkilenen ve sağlık problemleri ile mücadele eden hastalar için Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

İdlib halkı, Esad rejimi saldırılarından olumsuz etkilenen ve sağlık problemleri ile mücadele eden hastalar için Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

Esad rejiminin Suriye halkına yönelik saldırıları devam ederken, saldırılarda yaralananların da aralarında bulunduğu İdlib'de yaşayanlar Türkiye'den yardım istedi. Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar Türkiye'den gelecek yardımlar için sosyal medya aracılığı ile yardım çağrısı başlattı. "Hastalarımızın tedavisi için yardım edin" hastagi ile başlatılan yardım çağrısında 350 kanser, kalp ameliyatı olmayı bekleyen 400, göz ve sinir hastalıkları tedavisi bekleyen 250, Türkiye'den ilaç tedavisi için bin hastanın yardım beklediği ve çoğunluğunun çocuk olduğu belirtildi. İdlib'de hastane ve sağlık kuruluşlarının Esad rejimi saldırılarından etkilenip zarar görmesi nedeniyle sağlık ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirten Suriyeliler, "Sesiniz ilacımız olacak" ve "Hastalarımızın tedavisi için yardım edin" sloganlarıyla Türkiye'den yardım bekliyor.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

 MSB: 'Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını...

MSB: "Son bir ayda İdlib'de, rejimin top, havan, roket atışlarında ve hava saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu 19 sivil hayatını...

 (İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı

(İDLİB-Düzeltme) Esad rejimi İdlib'de yerleşim yerlerini hedef aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title