"İdlib'deki Gerginlik Putin'in İşine Yarıyor"
Rusya'nın desteklediği Suriye rejim güçleri İdlib'deki saldırılarını arttırdı.
Rusya'nın desteklediği Suriye rejim güçleri İdlib'deki saldırılarını arttırdı. Suriye lideri Beşar Esat muhalif güçlerin kontrolu altında olan ve milyonlarca mültecinin yaşadığı bölgeyi yeniden ele geçirme çabasında
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Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör saldırıları) Gereken ne varsa yeri, zamanı gelince Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular