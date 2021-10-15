'İdlib'deki Gerginlik Putin'in İşine Yarıyor' - Haberler
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"İdlib'deki Gerginlik Putin'in İşine Yarıyor"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Rusya'nın desteklediği Suriye rejim güçleri İdlib'deki saldırılarını arttırdı.

Rusya'nın desteklediği Suriye rejim güçleri İdlib'deki saldırılarını arttırdı. Suriye lideri Beşar Esat muhalif güçlerin kontrolu altında olan ve milyonlarca mültecinin yaşadığı bölgeyi yeniden ele geçirme çabasında

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