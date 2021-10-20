İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI - Haberler
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İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'de, rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

SURİYE'de, rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Eriha'daki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI

İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI

İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI

İDLİB'DE PAZAR YERİNE SALDIRI: 10 ÖLÜ, 35 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerine saldırısında 10 sivil öldü

 Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejiminin İdlib'in Eriha ilçesinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.
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