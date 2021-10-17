İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı - Haberler
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İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 6 kişi yaralanırken, birden fazla çadır alevlere teslim oldu.

Suriye'nin İdlib kentindeki bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 6 kişi yaralanırken, birden fazla çadır alevlere teslim oldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde yer alan Kafr Jals kampında yangın çıktı. Alevler kamptaki çadırları sararken, bölgeye gelen Sivil Savunma ekibi yangına müdahale etti. Savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyeli ailelerin kaldığı çadırlar kullanılamaz hale gelirken, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, yangına çadırlardan birindeki gaz tüpünün yol açtığını öne sürdü. - İDLİB

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Haber: İdlib'de mülteci kampında yangın: 6 yaralı - Haberler
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