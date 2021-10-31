İddia: Riot Games 300'den fazla esporcu ve yayıncıyı banlayacak!

Twitch Bit olayı yakaladığı kartopu etkisi ile giderek büyümeye devam ediyor. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar taşındığı noktada yabancı espor medyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Riot Games, adı Twitch bit olayı ile anılan 300'den fazla esporcu ve yayıncıyı banlamaya hazırlanıyor!

Bu iddia ilk olarak espor dünyasında tanınan isimlerden biri olan Jake Lucky tarafından 31 Ekim günü dile getirildi. Jake attığı Tweet'te sadece "Riot Türkiye'nin Twitch kara para aklama skandalına karışan birkaç VALORANT profesyonelini banlaması bekleniyor." sözlerine yer verdi.

Oldukça ciddi olan bu iddia VLR.gg ekibinden Corentin Phalip'in attığı Tweet ile daha da detaylandı. Phalip attığı Tweet'te Riot'un bu skandala adı karışan Türk oyuncular ve yayıncılar ile birlikte yaklaşık 300 kişiyi banlamak için çalıştığını dile getiriyor.

Henüz Riot Games Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet