İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo belediye ekiplerince yıkıldı - Haberler
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İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo belediye ekiplerince yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo belediye ekiplerince yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri Karaağaç Mahallesi içme suyu havzasında kaçak olarak yapılmak istenen depo inşaatını yıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediyesi ekipleri Karaağaç Mahallesi içme suyu havzasında kaçak olarak yapılmak istenen depo inşaatını yıktı.

Büyükçekmece Gölü içme su toplama havzası orta koruma bölgesinde kaçak olarak yapılmak istenen 67 bin metrekarelik depo inşaatının şantiyesi jandarma ve zabıta gözetiminde belediye ekiplerince yıkıldı.

Kaçak inşaat için 2 kez suç duyurusunda bulunuldu

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi, Eskice mevkii 113 Ada 1 Parsel üzerinde resmi izinler alınmadan konut imarlı alanda depo yapılmak istendi. Büyükçekmece Belediyesi de kaçak inşaat için iki kez Büyükçekmece Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve inşaatı mühürledi. Yapılan tebligatın süresinin dolmasının ardından kaçak inşaatın şantiyesi belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Firma yetkililerinin kapıları dozerlerle kapatması ve bazı çalışanların iş makinelerinin önüne geçmek istemeleri üzerine jandarma ve zabıta ekipleri müdahale etti. Şirket çalışanlarının tüm engellemelerine karşın bölgede alınan tedbirlerin ardından yıkım işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak inşaat girişimine geçit vermemek için bölgede 24 saat esasıyla nöbet tutuyor.

"İçme suyu havzasında kaçak yapılara izin verilmeyecek"

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Göl havzasının geçmişte olduğu gibi gelecekte de korunacağını belirtilerek, "Son yıllarda yaşanan küresel iklim değişiklikleri ve doğal afetler çevrenin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamda mutlak korunması gereken Büyükçekmece Gölü ve çevresine kaçak inşaat yapılması söz konusu dahi olamaz. Hiçbir kurum, hiçbir makam göl koruma havzası içinde, gölün hemen yakınında kişilerin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda onbinlerce metrekarelik alana yapılacak lojistik deposu inşaatına izin veremez. 40 yıldan bu yana Büyükçekmece Gölü havzasında hiç kimsenin yapmadığını yapmaya kalkanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da adını kullanarak inatla yapmak istediği kaçak inşaat konusu mutlaka ilgili bakanlık tarafından da sorgulanacaktır. Büyükçekmece Belediyesi olarak yasaların verdiği haklarımızı sonuna kadar kullanarak, İstanbul'un geleceği için büyük önem arz eden Büyükçekmece Gölü havzasında kaçak inşaatlara geçit verilmeyecektir. İstanbul'un en temiz içme suyu gölünün ve çevresinin kirletilmesine asla izin verilmeyecektir" denildi. - İSTANBUL

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Haber: İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo belediye ekiplerince yıkıldı - Haberler
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