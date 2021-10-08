İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi - Haberler
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İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Haberler | Güncel

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi İstanbul'un en önemli içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece göl havzasında düşük yoğunluklu konut alanında kaçak olarak yapılmak istenen depo, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto etti.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İSTANBUL - İstanbul'un en önemli içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece göl havzasında düşük yoğunluklu Konut alanında kaçak olarak yapılmak istenen depo, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto etti.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi, Eskice mevkii 113 Ada 1 Parsel üzerinde resmi izinler alınmadan konut imarlı alanda yapılmak istenen devasa inşaat için Büyükçekmece Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak inşaat girişimine geçit vermemek için 24 saat esasıyla bölgede nöbet tutmaya başladı. Göl koruma havzasında yapılmak istenen kaçak yapıya çevre dernekleri ve pek çok sivil toplum örgütü de tepki gösterdi.

Suç duyurusu bile durduramadı

Büyükçekmece Gölü su toplama havzası orta koruma bölgesinde, ilçe belediyesinden yasal izinler alınmadan yapılmak istenen lojistik depo inşaatı önceki gün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından ikinci kez mühürlendi. Büyükçekmece Belediyesi'nin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı suç duyurusuna rağmen inşaat faaliyetlerini durdurmayan firma, mahalle halkı ve çevre dernekleri tarafından protesto edildi. Şantiye alanına gelen onlarca vatandaş "Büyükçekmece'de çevre bizi emanettir, geleceğe mirastır", "Doğa katliamına dur de", "Rantı değil yeşili savunuyoruz" gibi pankartlar açarak kaçak depo yapılmasını protesto etti.

"Çok büyük bir katliam bu"

Protesto eylemi sonrası bir açıklama yapan Karaağaç Mahalle Muhtarı Nejat Doğan, yapılmak istenen lojistik deposunun yerleşim alanlarının yakınında olması nedeniyle bölge trafiğini de olumsuz etkileyeceğini belirterek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Göl havzasına yakın bir yer koruma havzası. Yakın koruma olarak geçen bir yer. Şu an burada imar uygulaması henüz bu bölgeden geçmiş değil. Bildiğim kadarıyla burasını, çiftlik olarak yapan ilk kişi imar izni almıştı. Şu an ne durumdadır bilemiyorum" dedi.

"Akşamüstü çocuklarımız okuldan dönemiyor"

Erol Biçer: "Karaağaç köy halkındanız. Bu ikinci bir katliam köyümüzde. Bir tane yapıldı. Köyümüzün giriş çıkışlarımız tamamen kısıtlandı. Akşamüstü çocuklarımız okuldan dönemiyor. Tırlar yolları kapadı. Bir aynısı bakınız 400 metre arkamız Büyükçekmece gölü. Bu göl tamamıyla İstanbul'un. Bunun dibine büyük bir tır deposu yapılması mümkün mü? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Gerekli devletin büyükleri duysun bunu, görsün. Biz de buradayız. Bunun yapılmaması için elimizden geleni göstereceğiz köy halkı olarak. Bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Çok büyük bir katliam bu" diye konuştu.

"Doğa katliamına dur demenin zamanı geldi"

Eyüp Dal: "Büyükçekmece'de ikamet ediyorum. Buraya da Roman kökenli biri olarak geldim. Karaağaç'ta yaşayan Roman vatandaşlarımızın hakkını savunmaya buraya tüm Romanlarla birlikte geldik. Burada bir doğa katliamı oluyor. Doğa katliamına dur demenin zamanı geldi. Biz yeşili savunuyoruz. Yeşilin yanındayız. Herkesin yeşille iç içe olmasını istiyoruz. Büyükçekmece Belediye'mizin bu rant alanını ikinci kere mühürlemesine rağmen hala inatla bir direnişle doğayı katliam etmeye çalışıyorlar. Biz buna dur diyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Bu işlerin karşısında duracağız. Yeşili savunacağız. Aynı zamanda burası içme suyu havzası. İstanbul'un çok değerli miktardaki suyu bu havzadan karşılanıyor. Buraya bu rant sağlandığı zaman, inşaat yapıldığı zaman İstanbul'un içme suyu tehlikeye girecek. Aslında bu sadece Büyükçekmece'nin kaderi değil tüm İstanbul'un kaderiyle oynanmaya çalışılıyor. Bunun karşısında dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi

İçme suyu havzasına kaçak yapılmak istenen depo önünde protesto eylemi
İhlas Haber Ajansı / Şaban Tektaş - Son Dakika Haberleri
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