İçme suyu ana hattı patladı (3)

SİVAS (AA) - Sivas'ta içme suyu ana hattının patlaması sonucu yolda çökmeler meydana geldi, bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde Kepenek Caddesi'nden geçen ve şehri besleyen içme suyu ana hattı patladı.

Caddenin yaklaşık 300 metrelik kısmı sular altında kaldı, yolda çökmeler meydana geldi.

Ana hatta yakın mesafede bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi güvenlik çemberine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Ana hattın kapatılarak su akışının kesilmesinin ardından belediye ekiplerinin bölgede başlattığı temizlik, onarım ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Patlamanın hemen ardından caddenin suyla kaplanması, bazı iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Zararı karşılayacağız"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, su şebekesi hattının patladığı cadde üzerinde ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Su basan iş yerlerini ziyaret edip esnafa "geçmiş olsun" dileğini ileten Bilgin, çalışmaların hızlıca yapıldığını belirterek, "Ana boru hattında arıza meydana geldi, büyük bir arıza. Kendiliğinden oluşan arıza neticesinde buradaki bir kısım esnafın dükkanlarını su bastı. Olayın meydana gelmesinden sonra 20 dakika içinde ekiplerimiz müdahale etti. Gece boyu hasarı en aza indirme noktasında gerekli çalışmayı yaptılar. Şu an itibarıyla mahallelere su verildi. Yaklaşık 24 saat kesinti öngörülmüştü ama daha erken su verildi." diye konuştu.

Patlamanın, belediyenin çalışmalarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

"Büyük bir çukur oluşmuş, ve doğal olarak ortaya çıkan sel nedeniyle de bir kısım esnafımızın maddi zararları var. Bizim çalışmamızdan kaynaklanmamış olsa da bize bağlı alandan kaynaklandığı için esnafımızın zararını karşılayacağız. Esnafımızı ziyaret ettik, kendilerine teşekkür ediyorum. Olayı, daha büyük bir sıkıntı olmadığına şükrederek sakin bir şekilde karşıladılar. Ekiplerimiz, asfalt ve yolda oluşan arızaları giderme ve cadde temizliği noktasında tam kadro sahada."