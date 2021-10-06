İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU - Haberler
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İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Kenan A. (37), birlikte alkol aldığı Murat K.?yi (51), kendisine küfredince dövdü.

ADANA (DHA) - ADANA'da Kenan A. (37), birlikte alkol aldığı Murat K.?yi (51), kendisine küfredince dövdü. Kenan A., 'Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin' diyen Murat K.?yi tabancayla boynundan ve başından yaralayıp, içki içmeye devam etti. Bu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, 22 Eylül günü saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önünde oturan Selim T., yanına gelen taksi şoförü arkadaşı Murat K. ile alkol almaya başladı. Daha sonra iş yerine gelen Selim T.?nin başka bir arkadaşı Kenan A. da ikiliye katıldı. Bir süre birlikte içki içen gruptan Murat K., küfretmesi üzerine Kenan A. tarafından darbedildi. İddiaya göre, Murat K.?nin 'Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin' demesi üzerine Kenan A., belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Murat K.?nin burnuna, boynuna ve çenesine isabet etti. Bir süre daha içki içen Kenan A., Murat K.?nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görünce olay yerinden kaçtı. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BİSİKLETLE GİDERKEN YAKALANDI

Selim T.?nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi yaptığı Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Kenan A.?nın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, Ova Mahallesi'nde bisikletle yolda seyir halinde olan Kenan A.?yı kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyete götürülen Kenan A.?nın, cinsel saldırı, mala zarar verme ve tehdit suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

'SUSMAYINCA VURDUM'

Kenan A.?nın, ifadesinde, 'Durup dururken bana küfredince sinirlenip, susmasını söyledim. 'Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin' diyince vurdum' dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi süren Murat K.?nin, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU

İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU

İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU

İÇKİ İÇTİĞİ ARKADAŞINI, 'BENİ ÖLDÜRMEZSEN ADAM DEĞİLSİN' DEYİNCE VURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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