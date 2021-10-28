İçişleri: Turuncu kategorideki PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu - Haberler
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İçişleri: Turuncu kategorideki PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri: Turuncu kategorideki PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Pkk'lı örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Örgüt üyesinin 2010'da terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü ifade edildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 167'ye yükseldi.

ANKARA, -


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