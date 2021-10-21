İçişleri: 'Eren-7 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri: 'Eren-7 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri: 'Eren-7 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ÇATIŞMADA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDUİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğu kaydedildi.

TUNCELİ (DHA) - ÇATIŞMADA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.Ayrıca Tortumlu'yu şehit eden ve operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Kurtay Şerzan' kod adlı Hayrettin Güneş olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü

Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title