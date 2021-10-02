İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - Haberler
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İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

BİNGÖL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü Pkk mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır denildi.

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu

İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu
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Haber: İçişleri Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu - Haberler
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