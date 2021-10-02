İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (2)

FIRAT, MALATYA (DHA) - KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyüne, elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.'ye ait aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi.

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,