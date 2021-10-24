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İçişleri Bakanlığından "Jandarma Mobil Harekat Merkezi"ne yönelik paylaşım

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezinin faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntülü paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezinin faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin sosyal medya hesabından görüntülü paylaşımda bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli Yarbay Talip Kurt'un "Mobil Harekat Merkezi" aracının faaliyetleri ve görev alanları hakkında verdiği bilgiler ve araca ilişkin görseller yer aldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi; doğal afetlerde, toplumsal olaylar ve terör olayları gibi kriz anlarında olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile Jandarma Genel Komutanlığı karargah ve diğer kurumlar arasında koordineyi sağlar, olayla ilgili ilk verileri en hızlı, en doğru şekilde değerlendirerek çalışmalara yön verir."

İçişleri Bakanlığından Jandarma Mobil Harekat Merkezi ne yönelik paylaşım

İçişleri Bakanlığından Jandarma Mobil Harekat Merkezi ne yönelik paylaşım

İçişleri Bakanlığından Jandarma Mobil Harekat Merkezi ne yönelik paylaşım

İçişleri Bakanlığından
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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