İçişleri Bakanlığı: "Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı: "Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"

İçişleri Bakanlığı : " Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi" - ANKARA

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