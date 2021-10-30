İçişleri Bakanlığı: "Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8...
İçişleri Bakanlığı: "Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı : " Türkiye'nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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