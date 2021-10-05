İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı 1 mavi 2 yeşil 10 turuncu 17 gri 5 liste dışı olmak üzere 39 sözde üst...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı 1 mavi 2 yeşil 10 turuncu 17 gri 5 liste dışı olmak üzere 39 sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı 1 mavi 2 yeşil 10 turuncu 17 gri 5 liste dışı olmak üzere 39 sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
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