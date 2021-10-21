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Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Eren7 Operasyonu'nda Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı:

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tunceli'de Eren- 7 Operasyonu'nda; 1 Jandarma Uzman Çavuşumuz Burak Tortumlu ağır yaralanmış, helikopter ile bölgeden alınarak Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Operasyonda çıkan çatışmada jandarma personelimizi de şehit eden Gri kategorideki Kurtay Şerzan kod adlı Hayrettin Güneş adlı terörist dahil 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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